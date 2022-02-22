"Putin'in ayrılıkçıları tanıma kararının ardından Kiev halkında 'şok' hâkim"

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Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halkın "şok ve inanama hâlinde" olduğu aktarıldı.

AFP ve AP, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Putin'in dün yaptığı açıklamaların ardından atmosferi aktardı.

Kiev'de insanların "şok içinde" olduğu belirtilen haberde, bazılarının gerektiği durumda ülkelerini savunmaya hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Putin'in bağımsız olarak tanıdığı ayrılıkçı yönetimlerden Donetsk'li olduğunu söyleyen 22 yaşındaki Artem Ivaschenko, duyduklarının "2014'te oradan kaçtıktan sonra en korkunç haber" olduğunu söyledi.

Ivaschenko, "Ben burada yaşıyorum ancak anavatanımın bir kısmını kaybettim. Onu koruyacağım" dedi.

AP'ye konuşan bir başka Kiev sakini ise "Rusya neden ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri tanır? Komşular size gelip 'Bu oda bizim' derse, onların fikri umrunuzda olur mu? Bu sizin eviniz, her zaman da sizin olacak. Bırakın Ruslar kimi tanımak istiyorsa tanısın ancak bana göre, bu durum savaşa da sürükleyebilir" dedi.