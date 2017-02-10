Putin ile Trump Slovenya’da görüşebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez bir araya geleceği buluşmaya yönelik Interfax haber ajansı, ikilinin Slovenya'da görüşebilme ihtimali olduğunu bildirdi.

Interfax, Putin'in Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile cuma günü Moskova'da yaptığı görüşmede, "Slovenya kesinlikle böylesi bir görüşme için mükemmel bir yer" dediğini bildirdi. Putin'in ayrıca Interfax haber ajansına konuya ilişkin olarak Slovenya'nın buluşma yeri olmasının ABD'ye de bağlı olduğunu kaydettiği belirtildi. Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'un görüşme için başkent Ljubljana'yı önerdiği bilgisi verildi.

Aynı yerde 2001 yılında Putin ABD eski başkanlarından George W. Bush ile bir araya gelmişti. Ayrıca Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump da Slovenyalı.

Daha önce İzlanda'nın da olası bir görüşme yeri olabileceğine yönelik haberler yapılmıştı. Putin görüşmeye yönelik tarih vermedi. Daha önce Moskova ve Washington'dan yapılan açıklamalarda, henüz görüşmenin olacağının netlik kazanmadığı belirtilmişti.

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DW/dpa/GA/EC