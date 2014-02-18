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Dünya

Putin ile Kabayeva evlendi mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski olimpik jimnastikçi Alina Kabayeva ile evlendiği iddiası tekrar gündeme geldi

18 Şubat 2014 15:59

Soçi Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde, yıllarca Rusya lideri Vladimir Putin’in sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi 31 yaşındaki Alina Kabayeva’nın parmağında nişan yüzüğü ile stadyumda boy göstermesi “İkinci yüzük Putin’in parmağında mı” tartışması başlattı.

Alina Kabayeva’nın geçen akşam bir televizyon programındaki görüntüsünde parlayan alyansı Putin ile Kabayeva’nın evlendikleri haberlerini tekrar gündeme getirdi. Geçen hafta da Mısır Savunma Bakanı ile yaptığı görüşme boyunca Putin’in parmağında da bir alyans bulunuyordu. Kabayeva’nın Soçi Olimpiyatlarında verdiği görüntülerde de evlilik yüzüğü takılan parmağında yine alyans olması dikat çekti. 61 yaşındaki Putin ile 30 yaşındaki Alina Kabayeva arasındaki evlilik iddiaları alyans görüntüleri sebebiyle bir kez daha gündeme gelmiş oldu.

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