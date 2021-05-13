Putin ile Guterres görüştü: Filistin-İsrail çatışmasında öncelikli görev sivil halkın güvenliğini sağlamak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili görüştü. Görüşmede, çatışmada öncelikli görevin sivil halkın güvenliği olduğu kaydedildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, ikilinin telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede bir dizi güncel konuları ele aldığını aktarılırken, "Filistin-İsrail çatışmasının tırmanması konusunda öncelikli görevin her iki taraftaki şiddet eylemlerini durdurmak sivil halkın güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi. BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına ve genel olarak kabul görmüş uluslararası hukuk normlarına dayanan iki devletli çözüm ilkesine destek ifade edildi" denildi.

Kremlin ayrıca, ikilinin Suriye, Libya ve Yemen'de yaşanan iç savaşa dair de görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.