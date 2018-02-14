T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin ile görüşmesi hayali çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat (DHA) – Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü konusunda yalan söylediğini kabul ederek istifa etti

14 Şubat 2018 19:23

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat (DHA) – Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü konusunda yalan söylediğini kabul ederek istifa etti.
Zijlstra olayın ardından, “Ben yanlış bir seçim yaptım, bunu yapmamalıydım. İstifamı vermek dışında başka bir seçenek göremiyorum” dedi.
Telegraaf’da yer alan habere göre, Zijlstra bu kararı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinden bir gün önce aldı. Bunun üzerine Hollanda, Rusya’yı ziyaretin iptal edildiği konusunda resmi olarak uyardı.
Zijlstra Volkskrant gazetesine verdiği röportajda, 2006’da Moskova dışında bulunan bir müstakil evde Putin ile görüşmeye katıldığı konusunda yalan söylediğini itiraf etti. Putin’in bu görüşmede, Belarus, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan’ın ‘büyük Rusya’nın’ parçaları olduğunu söylediğini kendi kulağıyla duyduğunu öne sürmüştü.
Bakan, bu bilgiyi veren görüşmenin gerçek katılımcısını korumak için yalan söylemek zorunda kaldığını savundu.
Daha sonra Shell şirketinin eski Başkanı Jeroe  Van der Veer bu toplantıda kendisinin olduğunu bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaDHAHollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinZijlstraTelegraafdaRusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovBununHollanda RusyayıZijlstra VolkskrantPutinBelarus Ukrayna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24