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Deutsche Welle

Putin ile görüşen Ruhani'den Suriye uyarısı

Türkiye'nin Afrin operasyonu sürerken İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "Suriye'nin kuzeyindeki gerginlik kimsenin yararına değil" açıklaması geldi.

06 Şubat 2018 21:38

Associated Press'in İran Cumhurbaşkanlığı sitesini kaynak gösterdiği habere göre, Ruhani Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmelere değindi. İran liderinin bu görüşmede, "Suriye’nin kuzeyindeki gerginliğin kimsenin yararına olmadığını" söylediği aktarıldı.

Bölgedeki tüm ülkelerin Suriye’nin "toprak bütünlüğüne ve egemenliğine" saygı göstermesini umduklarını söyleyen Ruhani; İran, Türkiye ve Rusya arasında cumhurbaşkanı düzeyinde yeni bir üçlü zirve gerçekleştirilmesine de sıcak baktığını sözlerine ekledi.

Ruhani ayrıca, "Daha önce de olduğu gibi, işbirliği gerekli. Bu işbirliği Suriye halkı teröristlere karşı nihai zafer kazanana kadar devam ettirilmeli ve geliştirilmeli" ifadelerini kullandı.

"Afrin operasyonu sona ermeli"

İran haber ajansı Tasnim ise Ruhani'nin Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Afrin operasyonuyla ilgili bir soru üzerine şu yanıtı verdiğini aktardı:

"Afrin operasyonu kısa süre içinde sona ermeli. Çünkü hem Türk ordusundan hem de diğer taraftan kişiler ölüyor ve bu fayda getirmeyecektir." İran lideri, "Bu, bizim tavsiyemiz ve bakış açımız" diye ekledi.

''Bir ülkenin ordusunun, diğer devletin hükümetinin ve halkının onayı olmadan o ülkeye girmesinin doğru olmadığını'' söyleyen Ruhani'nin; İran, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin önemine de vurgu yaptığı bildirildi.

Türkiye, İran ve Rusya; Birleşmiş Milletler himayesindeki Cenevre görüşmelerine paralel olarak Astana ve Soçi'de öncüsü oldukları toplantılarla 2011 yılından beri süren Suriye krizine diplomatik çözüm arıyor.

DW,AP/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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