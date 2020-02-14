Putin: İktidarda olduğum sürece Rusya'da eşcinsel evlilik yasallaşmayacak

Sputnik'in haberine göre; Putin, Rusya Anayasası Çalışma Grubu ile görüştü. Görüşmede, milletvekili Olga Batalina, Anayasa’da geleneksel aile tanımının yapılması yönünde çok sayıda teklif aldıklarını söyledi.

Batalina, "Zira 10 yıl önce bile ‘anne ve baba’ kelimeleri yerine ‘ebeveyn 1 ve ebeveyn 2’ kavramlarının geleceği kimsenin aklına gelmezdi. Oysa şimdi bazı ülkelerde artık gerçek oldu. Bu yüzden vatandaşlarımız, Anayasamızda ailenin, erkek ve kadının birliği olduğunun ifade edilmesini istiyor ve bu yönde değişiklik teklifler gönderiyor" dedi.

Ailenin, erkek ve kadının birliği olduğu ifadesinin tartışmalı olduğunu söyleyen Putin, "Peki ya anne veya babadan biri yoksa? Bu durumda ne olacak? Bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor. Kadın ve erkeğin birliği evliliktir. Aile ise biraz farklı bir şey" dedi.

Fikrin doğru olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini belirten Rus lider, "Sadece nasıl ve nerede ifade edileceğini iyi düşünmek lazım" diye ekledi.

Putin, "Ebeveyn 1 ve ebeveyn 2’ye gelince de daha önce de söyledim, şimdi de tekrar ediyorum, devlet başkanı olduğum sürece ülkemizde ebeveyn bir ve iki olmayacak, anne ve baba olacak" diye kaydetti.