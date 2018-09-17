Putin: İdlib'de 15-20 kilometrelik silahsızlanma alanı kurmaya karar verdik

Siyamend Kaçmaz / Soçi, 17 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde, İdlib\'de 15-20 kilometrelik silahsızlanma alanı kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Putin, Erdoğan ile ikili görüşmesi ve heyetlerarası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

\"Gerçekleşen görüşmemizde İdlib’deki durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik ve silahlı muhaliflerin hükümet birlikleri ile temas noktasında 15 Ekim 2018 tarihine kadar 15-20 kilometrelik silahsızlanma alanı kurmaya karar verdik.

\"Aynı zamanda Suriye yönetimi ile İdlib’de silahsızlanma alanı kurulması fikrine görüşmeye hazırlanıyoruz.

\"Genel olarak bu adım Suriye yönetimi tarafından destekleniyor. Yakın zamanda Suriye yönetimi ile ek görüşmeler gerçekleştireceğiz.

\"Anayasa komitesinin oluşturulması çalışmalarına devam edeceğiz. Amacımız komitenin çalışmalarına en yakın zamanda başlanılması.

\"Faydalı görüşme gerçekleştirdik. Bu sene dördüncü görüşmemiz. 10 gün önce Rusya-Türkiye- İran görüşmelerine katıldık.

\"Ticaret hacmimiz yüzde 34 arttı. Bu Nisan ayında Ankara’da varılan anlaşmalar sayesinde gerçekleşti.\"

Akkuyu enerji santrali ve Türk Akımı üzerinde çalışıyoruz, bunlar bizim enerji güvenliğimizi artırmaya yönelik.

\"Turizm ilişkileri ve insani ilişkileri de geliştiriyoruz. Vatandaşlarımızın en çok ziyaret ettiği ülke olarak Türkiye’yi gösterebiliriz ve onların güvenli şekilde yaşamaları için koşulları sağlamak istiyoruz.\"