Putin, hangi dünya liderini kaç dakika bekletti?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya liderlerini bekletmesiyle nam saldı. Finlandiya'nın başkaneti Helsinki’de ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Rus lider, ABD Başkanı’nı 45 dakika bekletti.

Reuters ve Özgür Avrupa Radyosu’nun (RFE/RL) paylaştığı verilerle istatistik kurumu Statista’nın yayınladığı grafiğe göre Putin, bugüne kadar, en uzun süre Alman şansölyesi Angela Merkel’i bekletmiş. Şansölye, Putin’i 2014 yılında bir toplantı için 4 saat 15 dakika boyunca beklemiş.

Putin, dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych’i 4 saat, eski Ukrayna Başbakanı Yulia Tymoshenko’yu ve Belarus Cumhurbaşkanı Alyaksandr Lukashenka’yı da 3'er saat bekletmiş. Japonya Başbakanı Shinzo Abe de 3 saat boyunca Putin ile görüşmeyi beklemiş.

Papa Francis ile 2015’te görüşen Rusya Devlet Başkanı, Katoliklerin ruhani lideri ile Vatikan’da olan toplantısına 50 dakika gecikmiş.

2003 yılında İngiliz Kraliçesi İkinci Elizabeth ile görüşen Putin, bu toplantıya da 14 dakika geç kalmış.