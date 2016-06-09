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Dünya

Putin: Gücüm kalmadı...

Putin, "uyku problemi yaşadığını" söyledi

09 Haziran 2016 15:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’ya “Gücüm kalmadı” diye dert yakındı.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre; resmi ziyaret için Belarus'un başkenti Minsk’e giden Putin’i kapıda karşılayan Lukaşenko ilk önce hâl hatır sorarak “Her şey yolunda mı?” diye sordu. Putin, “Normal. Ancak kuvvetim kalmadı. Önceki gün sadece 4 saat uyudum. Dün ise 5 saat. Uykumu alamıyorum” yanıtını verdi.

Putin’in yanıtına şaşıran Lukaşenko “Öyleyse kötü” diye yanıt verdi.

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