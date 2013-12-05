Rus siyaset bilimci, kitabında yazdı: Putin gizli eşcinsel

Rus siyaset bilimci Stanislav Belkovski (42), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i anlattığı yeni kitabında Putin'in gizli eşcinsel olduğunu iddia etti.

Belkovski’nin iddialarına göre Putin aslında alkolik bir babanın oğlu olarak ve resmi doğum tarihinden iki yıl önce dünyaya geldi. Annesi, ‘sevgisiz büyüyen’ Putin’i bir aileye evlatlık verdi. Elinde doğum kayıtlarına ilişkin bir belge olmadığını söyleyen Belkovski kendisi gibi bu durumu araştıran bir gazetecinin gizemli bir şekilde öldüğünü öne sürdü.

En iyi dostu hayvanlar

Belkovski, Putin’in ailesinden ayrı büyüdüğü için hayatı boyunca kendisine bir aile aradığını, Rusya’nın eski devlet başkanı Boris Yeltsin’i üvey babası, milyarder Roman Abramoviç’i de kardeşi gibi gördüğünü iddia etti. Siyaset bilimcinin bir diğer iddiası ise Putin’in insanlardan korkması üzerine. Buna göre Putin insanlardan kaçtığı için tüm boş zamanını hayvanlarla geçiriyor.

İlişkisi reklam

Belkovski politikacının en iyi arkadaşlarının Conny ve Buffy adlı köpekleri olduğunu söylüyor. Siyaset bilimci Putin’in eşcinsel olduğunu da iddia ediyor. Belkovski’ye göre Putin’in jimnastikçi Alina Kabaeva ile ilişkisi olduğuna dair iddia bir reklam çalışmasından ibaret. Putin’in ‘maço’ gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia eden Belkovski politikacının gizli bir eşcinsel olduğunu savunuyor.