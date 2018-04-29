Putin: Flynn ile konuşmadım, kim olduğunu sonradan öğrendim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'deki başkanlık seçimine müdahale ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı. Putin, bir kez birlikte görüntülendiği, istifa etmek zorunda kalan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile hiç konuşmadığını söyledi.

Aralık 2015'te Moskova'da Rus RT televizyonunun gala gecesinde Fylnn ve Putin'in aynı masada yan yana otururken çekilmiş bir fotoğrafı yayımlanmıştı.

Fotoğraf, Trump yönetiminin Rusya'yla ilişkileri hakkında spekülasyona neden olmuştu.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Putin ise Flynn'in kim olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi.

Putin, Ben konuşmamı yaptım sonra biraz da başka konulardan konuştum ve kalkıp gittim. Sonra bana, 'Biliyor musunuz o Amerikalı beyefendi bazı şeylere karışmış. Güvenlik birimindeymiş' dediler. Bu kadar. Onunla konuşmadım" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kremlin'in Trump hakkında zarar verici bilgiye sahip olduğu iddiası ile ilgili yorumu ise "bir sürü saçmalık" oldu. Putin, "Siz bizi ziyaret eden herkes hakkında bilgi topladığımızı falan mı sanıyorsunuz? Orada hepiniz aklınızı mı kaybettiniz" dedi.

Michael Flynn, son başkanlık seçimleri öncesi Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmeleri hakkında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yanlış bilgilendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

Flynn, ABD'nin Senato İstihbarat Komitesi'nde Rusya'yla ilişkileri ve Moskova'nın ABD 2016 seçimlerine müdahalesi hakkında ifade vermeyi reddetmişti.

Daha önce Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini isteyen Flynn'in "Türkiye ile ilişkileri" de soruşturuluyor.