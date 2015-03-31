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Dünya

Putin, Esad’a silah satmış!

Rusya'nın, Şam ile silah anlaşması yaptığı ortaya çıktı

31 Mart 2015 10:36

Suriye'de iç savaş sürerken, Rusya'nın Şam ile silah anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Açıklamayı bizzat Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Rus gazetesi Rosiskaya'ya konuştu.

Esad, ''Suriye'de 2011'de ortaya çıkan kriz öncesi anlaşmalar olduğu gibi, kriz sonrası imzalanan silah ve işbirliği anlaşmaları da var ve şu an uygulanıyor'' dedi.

Moskova, Şam'a silah tedarikinin, iç savaş çıkmadan önce yapılan anlaşmalarla karar bağlandığını söylüyordu.

Esad, Rusya'nın sağladığı silahlarla ilgili bilgi vermezken, Suriye'de 5. yılına giren iç savaşta 220 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de yerinden oldu.

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