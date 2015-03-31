Putin, Esad’a silah satmış!

Suriye'de iç savaş sürerken, Rusya'nın Şam ile silah anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Açıklamayı bizzat Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Rus gazetesi Rosiskaya'ya konuştu.

Esad, ''Suriye'de 2011'de ortaya çıkan kriz öncesi anlaşmalar olduğu gibi, kriz sonrası imzalanan silah ve işbirliği anlaşmaları da var ve şu an uygulanıyor'' dedi.

Moskova, Şam'a silah tedarikinin, iç savaş çıkmadan önce yapılan anlaşmalarla karar bağlandığını söylüyordu.

Esad, Rusya'nın sağladığı silahlarla ilgili bilgi vermezken, Suriye'de 5. yılına giren iç savaşta 220 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de yerinden oldu.