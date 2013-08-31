Vladimir Putin: Esad zaten kazanıyorken neden kimyasal silah kullansın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de Beşşar Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı suçlamalarını ‘tamamen saçmalık’ olarak yorumladı. Rus lider, ‘Esad hükümetinin kazanmak olduğu bir savaşta kimyasal silah kullanmasının mantık taşımadığını’ ifade etti.

Putin, “Kimyasal saldırının bu nedenle bir provokasyondan başka bir şey olmadığına inanıyorum... Provokasyonu yapanlar, diğer ülkeleri savaşa çekmek ve böylece uluslararası toplumun güçlü ülkelerinin desteğini almak isteyenler” dedi.

Rusya Devlet Başkanı, ABD’nin Suriye’ye ‘solo operasyon’ düzenleme olasılığı hakkında da yorumda bulundu.

Putin, “Eğer ABD, Suriye’ye tek taraflı bir askeri operasyon düzenleme kararı alırsa bu son derece üzücü olur” dedi.

St. Petersburg kentinde düzenlenecek G20 zirvesini önemli bir fırsat olarak belirten Putin, ‘Suriye krizinin G20’de tartışılması gerektiğini’ savundu.

Putin, Obama’nın Nobel Barış Ödülü almış olmasına dikkat çekerek, ‘askeri operasyonun neden olabileceği sivil kayıpları düşünmesi gerektiğini’ söyledi.

İngiltere beni şaşırttı

Suriye’ye askeri operasyon öngören karar taslağının İngiliz parlamentosunda reddedilmesinin ‘kendisini şaşırttığını’ belirtti. Putin, Suriye'nin kimyasal silah kullanmayı düşünmesinin 'tam bir saçmalık' olacağını belirtti.

Rusya, kimyasal silah kullanmakla suçlanan Beşşar Esad rejimine karşı askeri operasyon seçeneğini rafa kaldıran İngiltere’nin, kendisini şaşırttığını ifade etti.

Putin, Esad rejiminin kimyasal silah kullandığına dair elinde belgeler olduğunu öne süren ve bu belgelere dayanarak bilgiler sunan ABD’nin, delilleri Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne iletmesi gerektiğini söyledi.