T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vladimir Putin: Esad zaten kazanıyorken neden kimyasal silah kullansın

Suriye'ye yapılacak olası müdahale ile ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Esad, zaten kazanmakta olduğu bir savaşta neden kimyasal silah kullansın ki' dedi

31 Ağustos 2013 22:05

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de Beşşar Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı suçlamalarını ‘tamamen saçmalık’ olarak yorumladı. Rus lider, ‘Esad hükümetinin kazanmak olduğu bir savaşta kimyasal silah kullanmasının mantık taşımadığını’ ifade etti.

Putin, “Kimyasal saldırının bu nedenle bir provokasyondan başka bir şey olmadığına inanıyorum... Provokasyonu yapanlar, diğer ülkeleri savaşa çekmek ve böylece uluslararası toplumun güçlü ülkelerinin desteğini almak isteyenler” dedi.

Rusya Devlet Başkanı, ABD’nin Suriye’ye ‘solo operasyon’ düzenleme olasılığı hakkında da yorumda bulundu.

Putin, “Eğer ABD, Suriye’ye tek taraflı bir askeri operasyon düzenleme kararı alırsa bu son derece üzücü olur” dedi.

St. Petersburg kentinde düzenlenecek G20 zirvesini önemli bir fırsat olarak belirten Putin, ‘Suriye krizinin G20’de tartışılması gerektiğini’ savundu.

Putin, Obama’nın Nobel Barış Ödülü almış olmasına dikkat çekerek, ‘askeri operasyonun neden olabileceği sivil kayıpları düşünmesi gerektiğini’ söyledi.

 

İngiltere beni şaşırttı

 

Suriye’ye askeri operasyon öngören karar taslağının İngiliz parlamentosunda reddedilmesinin ‘kendisini şaşırttığını’ belirtti. Putin, Suriye'nin kimyasal silah kullanmayı düşünmesinin 'tam bir saçmalık' olacağını belirtti.

Rusya, kimyasal silah kullanmakla suçlanan Beşşar Esad rejimine karşı askeri operasyon seçeneğini rafa kaldıran İngiltere’nin, kendisini şaşırttığını ifade etti.

Putin, Esad rejiminin kimyasal silah kullandığına dair elinde belgeler olduğunu öne süren ve bu belgelere dayanarak bilgiler sunan ABD’nin, delilleri Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne iletmesi gerektiğini söyledi.

 

ETİKETLER

vladimir putinsuriyebeşşar esadrusyaabd

İlgili Haberler

'ABD, bugün ya da yarın Suriye'yi vuracak'

BM müfettişlerinin ülkeden ayrılmasının ardından AFP'ye konuşan Suriyeli bir güvenlik yetkilisi de, 'Her an bir saldırı bekliyoruz. Anında karşılık vermeye hazırız' dedi

'Türkiye'de Suriye'ye müdahale konusunda yanlış beklenti yaratıldı'

'Seta düşünce kuruluşunda uzman olarak çalışan Kadir Üstün, Türkiye’nin F16 savaş jetleri veya herhangi bir başka askeri yolla bu harekata katılmasının beklenilmediğini söylüyor'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24