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Dünya

Putin Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Nisan (DHA) - Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Ermenistan’da yaşanan olaylarla ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi

26 Nisan 2018 16:18

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Nisan (DHA) - Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Ermenistan’da yaşanan olaylarla ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
Kremlin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Ermenistan’daki mevcut durum tartışıldı. Vladimir Putin ve Armen Sarkisyan, iç krizi mümkün olan en kısa zamanda ortadan kaldırmak için, bu ülkedeki tüm siyasi güçlerin anayasa çerçevesi içinde sıkı bir şekilde yapıcı diyalog yoluyla mevcut sorunları çözme kararlılığını ve sorumluluğunu göstermelerinin önemli olduğunu vurguladı” denildi.
Rusya Devlet Başkanın basın sekreteri Dmitriy Peskov, Kremlin’in Ermenistan ve Ukrayna’da olan gelişmeleri kıyaslamadığını da belirtti.

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