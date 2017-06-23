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Politika

Putin, Erdoğan'ı aradı; Türk Akımı çalışmaları başladı

"Eğer partnerlerimiz talep ederse, Güney ve Güneydoğu Avrupa'ya gaz sevk etmeye hazırız."

23 Haziran 2017 17:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türk akımı projesi" ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı aradı. Putin, Erdoğan'a "7 aylık bir sürenin ardından inşa çalışmaları başladı" dedi.
Karadeniz kıyısındaki Anapa kentinde Türk Akımı doğalgaz boru hattının parçalarını birleştirme çalışmaları devam ediyor.

Sputnik'in haberine göre, Kremlin'den yapılan açıklamada; Anapa'da Türk Akımı'nın inşaatını gerçekleştiren 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisini ziyaret eden Putin'in Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde boru döşeme faaliyetlerinin başladığını ifade ettiği bildirildi. 

'Türk-Rus işbirliği, diğer ülkelerle işbirliğinden çok daha yüksek seviyede'

Görüşmede, Türk Akımı'nın inşasını öngören anlaşmanın henüz eylül ayında imzalandığını anımsatan Putin, "7 aylık bir sürenin ardından inşa çalışmaları başladı. Türk-Rus işbirliğinin seviyesi, birçok ülkeyle olan işbirliği seviyesinden çok daha yüksek. Diğer ülkelerle yapılan çalışmalarda idari onay alma süreci yıllarca devam ederken, Türkiye ile bu süreçleri birkaç ay içinde tamamlıyoruz. Elbette bu, bizzat verdiğiniz doğrudan destek sonucunda gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz sevk etmeye hazırız"

Putin, Erdoğan'a Rus gazını Türkiye üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine sevk etmeye hazır olduklarını da söyledi. Rus lider, "Eğer partnerlerimiz talep ederse, Güney ve Güneydoğu Avrupa'ya gaz sevk etmeye hazırız. Gördüğümüz kadarıyla da partnerlerimizin ilgisi var. Sizin çıkarlarınızı da layıkıyla koruyacağımız konusunda sizi temin ederim. Zira bu konuda çıkarlarımız örtüşüyor" dedi.

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