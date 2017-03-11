Putin-Erdoğan zirvesi ne getirdi? Bu akşam Tele1'de tartışılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Moskova’da yapılan görüşmede hangi konular gündeme geldi? Zirve ne sonuçlar verdi? Erdoğan’ın dediği gibi “ilişkilerin normalleşmesi süreci tamamlandı” mı? Putin’in dediği gibi “ikili ilişkiler oldukça hızlı bir şekilde yeniden kuruluyor” mu?

Suriye’deki Ankara-Moskova işbirliği sürecek mi, bozulacak mı? Kremlin Türkiye ile ticaretin, turizmin, inşaatın önünü açacak mı? Vizesiz geçiş rejimine dönülecek mi? İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Erdoğan’dan bir gün önce Moskova’da olmasının anlamı neydi?

Bu ve başka konular, T24 yazarı ve Rusya uzmanı Hakan Aksay’ın Tele1 televizyonunda yedi hafta önce önce başladığı Dünyanın Öteki Yüzü programında, bu akşam saat 21.00’de Rus ve Türk konuklarla canlı yayında ele alınacak.

Programa Türkiye Rusya Araştırmaları Merkezi (TÜRAM) Başkanı Aydın Sezer, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nden Türkolog ve Doğu Bilimleri Uluslararası İlişkiler Merkezi Müdürü Vladimir Avatkov ve Şalom gazetesi ile T24 yazarı Karel Valansi canlı yayında konuk olarak katılacak.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın dajha önce yayımlanmış bölümlerini izlemek için tıklayın

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.