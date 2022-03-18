Putin, Erdoğan ile konuşmasında Zelenski ile görüşebileceğini söyledi

Ukrayna'da Rusça'nın kullanımının koruma altına alınması da "karşılanabilir" talepler arasında gösteriliyor.

Ancak Simpson bu maddeler arasında daha tartışmalı talepler olduğunu da aktarıyor.

Kalın'ın aktardığına göre, Rusya'nın bu noktada talepleri arasında Donbas'ın ve Kırım'ın statüsü de yer alıyor. Putin bu bölgelerin Rus olduğu görüşünü savunuyor.

Simpson bu noktada Kalın'ın detaya girmediğini ancak Kremlin'in Donbas'tan vazgeçilmesini talep edeceğinin düşünüldüğünü aktarıyor.

İbrahim Kalın, "Putin'in, bun konuların ancak Zelenskiy ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini" söylediğini de aktarıyor.

Türk tarafına göre, bir anlaşmaya varılabilmesi için daha birkaç hafta geçmesi gerekebilir.

Erdoğan İstanbul ve Ankara'yı önerdi

Volodimir Zelenskiy böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.

John Simpson, Kalın'a Vladimir Putin'in sesinin nasıl geldiğini sorduğunu ve "normal, net bir ses tonuyla" konuştuğunu söylediğini aktarıyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki lideri İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmeyi teklif etti.

Aynı açıklamada, Erdoğan'ın Putin'e "bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğini" ifade ettiği aktarıldı.

BBC'nin görüşmeden edindiği bilgiye göre, Putin de bu görüşte olduğunu aktarıyor.

'Rusya'nın buna itirazı yok'

Bu telefon görüşmesi ile eş zamanlı olarak devam eden diplomatik görüşme trafiğinde, Lviv'de mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Türkiye'yi olası bir anlaşmada garantör ülke olarak görmek istediğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Rusya'nın buna itirazı yok" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, bir gün önce Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü.

Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "ateşkese olan umudumuz artmıştır" dedi.

Bakan, bir sonraki aşamada amacın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirmek olduğunu söyledi.