Putin'e yakın düşünür Dugin'den Ukrayna savaşı açıklaması: Yenilgi durumunda ne Putin, ne Rusya, ne dünya kalır

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Rusya lideri Vladimir Putin’in çevresinde etkili bir isim olduğu bilinen ünlü düşünür Aleksandr Dugin, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşı “kazanmak zorunda olduğunu” söyleyerek “Aksi hâlde ne Putin, ne Rusya, ne dünya kalır” dedi.

Rusya’da önde gelen bir düşünür olan ve Putin’in kararlarında etkili olduğu bilinen Aleksandr Dugin, 19 Mart’ta Al Jazeera’ya konuştu.

Dugin, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta ya kazanıp bağımsız süper güç olarak kabul edileceğini ya da “Putin, Rusya ve dünyanın kalmayacağını” söyledi.

“Operasyona son nefesimize kadar devam etme kararı alındı” diyen Dugin, Rusya’nın başlattığı savaşın bir ülke olarak Ukrayna’ya karşı olmadığını, ‘Amerikan hegemonyasına’ ve ‘küresel elitlere’ karşı olduğunu iddia etti.

Dugin, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde böyle bir savaşın yaşanmayacağını belirterek “O realistti ve bize baskı uygulamaktan kaçınıyordu. Ukrayna ve NATO’nun yayılmasıyla ilgilenmiyordu” dedi.

Dugin, savaşla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

“Yenilgi olasılığını değerlendirmiyoruz bile çünkü bu gerçekleşemez. Aksi takdirde ne Putin, ne Rusya ne de dünya olur. Her şeyi ortaya koyduk. Bu durumda Putin’in NATO’dan bir nükleer saldırıyla karşılaşırsak olası bir nükleer saldırıyla ilgili söylediklerini dinlemek önemli. Eğer NATO müdahale ederse, misilleme olur. Son nefesimize kadar operasyonu sürdürme kararı alındı, kazanmaktan başka seçenek yok”