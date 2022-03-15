Putin'e "psikopat" demesiyle gündeme gelmişti: Rus model, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü; cesedi bir yıl boyunca bavulda saklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "psikopat" diyerek gündeme gelen Rus model Gretta Vedler'ın eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ve cesedinin bir bavula koyulduğu bir yıldan uzun süre sonra ortaya çıktı.

Dimitri Korovin, 23 yaşındaki Vedler'i "para tartışması sebebiyle boğarak öldürdüğünü" itiraf etti ve cinayetin Vedler'in siyasi görüşleriyle alakası olmadığını söyledi.

Vedler, öldürülmeden bir ay önce sosyal medyada Rus lider Vladimir Putin'e "psikopat" demiş ve "Rusya'nın şerefini güçlendirme takıntısının ülkeyi yıkacağını" yazmıştı.

23 yaşındaki Korovin, Vedler'in cesedini bir bavula koyduğunu ve 3 gün boyunca otelde tuttuğunu; daha sonra da 480 kilometre ötedeki Lipetsk bölgesine götürüp bir arabanın bagajında bıraktığını söyledi.

Korovin, dedektiflere Vedler'in sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ettiğini itiraf etti.