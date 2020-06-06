Putin'e 'iblis' diyen 'şaman'ın akıl hastanesinden çıkartılması talebine ret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘iblis’ dedikten ve Rus liderin iktidardan uzaklaştırılmasını istedikten sonra psikiyatri kliniğine yatırılan ‘şaman savaşçı’nın tedavisinin sonlandırılması talebi reddedildi.

Putin’in görevden uzaklaştırılması talebiyle Sibirya’dan yaya olarak yola çıkan ve 8 bin kilometre yolu yürüyerek başkent Moskova’ya ulaşmaya çalışan ‘şaman savaşçı’ lakaplı Aleksandr Gabişev, düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra psikiyatri kliniğine yatırılmıştı.

Euronews’in haberine göre, Yakutsk kentindeki mahkeme, merkezi psikiyatri kliniğinin tıbbi sonucuna dayandırdığı kararında, Gabişev’in “kişiliğini fazla önemseme” sorunu yaşadığını duyurmuştu.

Af Örgütü: Derhal salıverilsin

Yakutsk şehir mahkemesinin kararını beklediklerini söyleyen Gabyshev’in avukatı Olga Timofeeva Reuters’e yaptığı açıklamada, “Talebimiz reddedildi. İtiraz edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü de Gabişev’in hastaneden derhal salıverilmesi çağrısında bulundu.

Bu sırada Yakutsk bölgesini temsil eden milletvekili Fedot Tumusov, Kommersant gazetesine verdiği demeçte, savcıdan Gabişev’’in psikiyatri hastanesine yatışını imzalayan doktorların yeterliliğini gözden geçirilmesini istediğini söyledi.