Putin dördüncü kez başkanlığa aday

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Putin, Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, “Evet, önümüzdeki yıl düzenlenecek seçimlerde aday olacağım” dedi. Bir süredir yapılması beklenen ve bu nedenle sürpriz olmayan açıklamanın ardından, ülkedeki finans piyasalarında da herhangi bir oynama gözlemlenmedi.

Putin 2000 yılından bu yana devlet başkanı veya başbakan sıfatıyla iktidarda. Mart ayında yapılacak olan seçimleri kazandığı takdirde Putin 2024 yılına kadar devlet başkanlığı görevini sürdürebilecek.

St. Petersburg'un demokratik seçimlerle göreve gelen ilk belediye başkanı Anatoly Sobçak'ın kızı ve ünlü bir Rus televizyon sunucusu olan Kseniya Sobçak da bir süre önce adaylığını açıklamıştı.

Rusya'da ana muhalefet lideri olarak görülen Aleksey Navalny’nin ise hakkında açılan davalar nedeniyle başkanlık seçimlerinde aday olması mümkün değil. Navalny, açılan davaların siyasi içerikli olduğunu savunuyor.

Kamuoyu anketlerinin sonuçlarına göre, 65 yaşındaki politikacının koltuğunu koruyacağına kesin gözüyle bakılıyor. Gözlemciler en önemli sorunun Rus seçmenleri sandık başına gitmeye ikna etmek olduğunu, zira çoğunluğun Putin’in zaferine garanti gözüyle baktığını belirtiyor. Seçim sonrası döneme ilişkin dile getirilen spekülasyonların arasında, Putin’in Başbakan Dimitri Medvedev’i görevde bırakıp bırakmayacağı sorusu yer alıyor.

Putin’den olimpiyat açıklaması: Boykot yok

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyatları’ndan men edilmesine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Sporcuların kolektif olarak cezalandırılmasını doğru bulmadığını belirten Putin, boykot olmayacağını ve dileyen sporcuların Güney Kore'de düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda bireysel olarak katılabileceklerini söyledi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, doping skandalları nedeniyle dün Rusya’yı 2018 Kış Olimpiyatları’ndan men ettiğini, doping testi temiz çıkan atletlerin yarışlara bağımsız olarak katılabileceğini duyurmuştu. Putin, suçlamaların çoğunun kanıtlarının olmadığını savunuyor.

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dpa/rtr/DW,AÜ/BD