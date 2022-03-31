Putin, doğalgaz kararnamesini imzaladı: Ruble ile ödenmezse sözleşmeler durdurulacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Putin, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi. Putin, “Gıda krizini, her şeyden önce Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere başka bir göç dalgası izleyecektir.” ifadesini kullandı.

Putin, ABD’nin Avrupa’yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, “Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek.” diye konuştu. (AA)