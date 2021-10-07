Putin, doğalgaz fiyatlarının yükselmesinden Avrupa'yı sorumlu tuttu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut enerji krizinin sorumlusunun Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi. Bazı siyasetçiler, doğalgaz fiyatlarındaki ciddi yükselişin sebebinin Rusya'nın Batı'ya baskı kurmak için kaynak saklaması olduğunu iddia etmişti.

Rus enerji yetkilileri ile bir araya gelen Putin, birçok kanaldan canlı yayınlanan konuşmasında Avrupa ülkelerine hitaben, "Onlar hatalar yaptı" dedi.

Doğalgaz fiyatlarını yükselten durumlardan birinin birçok ülkenin uzun süreli sözleşmeler yerine spot piyasasına yönelmesi olduğunu ifade eden Putin, "Bugün açıkça görüyoruz ki bu politika yanlışmış" diye konuştu.

Avrupa'da ve Britanya'da çarşamba günü doğalgaz fiyatları yüzde 25'ten fazla artış gösterdi.

Uzmanlar, Rusya-Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 boru hattının açılışını hızlandırmak için Moskova'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazı sınırlandırdığını iddia etmişti.

Çarşamba günü Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Öncelikle şunu söyleyeyim; Rusya'nın Avrupa doğalgaz piyasasında olanlarda bir rolü yok. Olamaz da zaten" dedi ve Rusya'nın bütün taahhütlerine uyduğunu ifade etti.