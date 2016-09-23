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BBC Türkçe

Putin dış istihbaratın başına yakın müttefikini geçirdi

Rusya lideri Vladimir Putin ülkenin uzun süredir birlikte çalıştığı Sergey Narişkin'i dış istihbarat servisi SVR'nin başkanlığına getirdi.

23 Eylül 2016 02:40

Rusya lideri Vladimir Putin ülkenin uzun süredir birlikte çalıştığı Sergey Narişkin'i dış istihbarat servisi SVR'nin başkanlığına getirdi.

Sergey Naşkin Putin'in uzun zamandır müttefiki ve Sovyetler Birliği döneminde Putin'le birlikte KGB'de çalıştığı belirtiliyor.

Narişkin daha önce Putin'in özel kalem müdürlüğünü yapmıştı.

Narişkin'in atanması, Putin'in Rus istihbarat servislerini birleştirmek istediği haberlerini izliyor.

Kommersant gazetesine göre Putin, iç istihbarat servisi FSB ve dış istihbarat servisi SVR'yi birleştirip bir Devlet Güvenliği Bakanlığı kurmak istiyor.

Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov, gazeteye yaptığı açıklamada bu haberleri ne yalanlayabileceğini ne de doğrulayabileceğini söyledi.

Narişkin ABD, AB ve Ukrayna'nın ambargo koyduğu yetkililerden biri.

Putin televizyonda yayınlanan konuşmasında Narişkin'e "Sen de hepimiz gibi, içinde bulunduğumuz durumun ve bu hizmetin başarısının ülkenin istikrarlı ve güvenli kalkınması için ne kadar önemli olduğunun farkındasın. Rusya'ya yönelik tehditlerin önünü çabucak kesmek, büyümelerini önlemek ve bir daha tekrarlanmayacakları şekilde faaliyet göstermek önemli" dedi.

Narişkin geçen yıl doktora tezinde intihal yapmakla suçlanmış, ancak bu iddiaları reddetmişti.

Narişkin'in selefi Mikhail Fradkov 2007'den bu yana SVR'nin başındaydı. Fradkov Rus Demiryolları'nın yönetim kurulunda görevine devam edecek.

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