Putin'den Zelenski'nin 'Donbas'ta görüşme' teklifine yanıt: Moskova'da görüşmeye her zaman hazırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , kendisine Donbas'ta görüşme teklifi yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Moskova'da ikili ilişkileri görüşmeye her zaman hazır olduğunu söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla Kremlin'de bir araya gelen Putin, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbas'taki sorunları konuşmak için söz konusu bölgede görüşme teklifi yapan Zelenski'ye yanıt verdi.

Lukaşenko'yla görüşmesinin basına açık bölümünde konuşan Putin, "Eğer Zelenski ikili ilişkileri yeniden canlandırmak istiyorsa, bundan sadece memnuniyet duyarız. İkili ilişkileri istişare etmek isterse, Zelenski'yi Moskova'da herhangi uygun bir zamanda kabul etmeye hazırım" dedi.

Ukrayna'daki mevcut yönetiminin son dönemde ikili ilişkileri bozmaya yönelik birçok adım attığını ve elbette bundan sadece üzüntü duyduklarını kaydeden Putin, Zelenski'nin ikili ilişkileri onarmak istemesi halinde bunu memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı.

"Zelenski, Donbas'ın sorunlarını önce Donetsk ve Luganks'ın yöneticileriyle görüşmeli"

Zelenski'nin teklifiyle birlikte "Bu görüşmede neleri konuşmak istiyoruz?" sorusunun akıllara geldiğini belirten Putin, "Eğer Donbas'ın sorunları konuşulacaksa, o zaman Ukrayna yönetimi öncelikle Donetks ve Lugansk'ın yöneticileriyle buluşmalı, daha sonra bu sorunları üçüncü ülkelerin temsilcileriyle ele almalı. Mevcut durumda üçüncü ülke Rusya'dır" dedi.

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Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim, son haftalarda dünya gündeminin en tepesinde yer alıyor. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından hemen sonra, Nisan 2014'te, Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas olarak da bilinen Donetsk ve Lugansk bölgelerinde geniş toprakların kontrolünü ele geçirmişti.

Ukrayna ve Batılı ülkeler, 2021'in Mart ayından beri Rusya'nın Kırım'a ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri sevkiyat yaptığına dair uyarılarda bulunuyordu.

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