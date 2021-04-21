Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Rus lider Putin'e çatışmaların devam ettiği Donbas bölgesinde görüşme çağrısı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, sınırdaki gerilim sürerken Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın savaşa sahne olan doğusunda bir araya gelme çağrısında bulundu.

Zelenski, ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmaların milyonlarca yaşamı tehlikeye attığını ifade etti.

Halka sesleniş konuşması yapan Zelenski, Ukraynalı ve Rus müzakerecilerin, durumu görebilmeleri için Ukrayna'nın doğusuna yetkililerin ziyaretler gerçekleştirmesi üzerine konuştuğunu ifade etti.

Zelenski, Putin'e görüşme çağrısını yineleyerek, "Bir adım daha ileriye gidip seni Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği Donbas'a bile davet etmeye hazırım" dedi.

Ukrayna lideri, 2019'da göreve gelirken doğudaki savaşa son vereceğine söz vermişti. Rusya'nın yaptığı yığınak ile ülkenin sınırında büyük bir askeri varlığı bulunuyor.