Putin'den Washington'a "birbirimizin seçimlerine müdahale etmemek üzere anlaşalım" teklifi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington'a "birbirinin iç işlerine ve seçimlerine müdahale etmeme anlaşması" yapma teklifinde bulundu.

Putin'in kaleme aldığı açıklama, Rusya lideri ülkenin güneyinde Çin ve İran ile yapılan dev askeri tatbikatlara katılırken Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından okundu.

Rusya lideri tarafından yapılan teklifte, Washington ile Moskova'nın seçimler de dahil olmak üzere birbirinin iç işlerine müdahale etmeyeceği konusunda garanti vermesi istendi. Açıklamada özellikle "bigi ve iletişim teknolojilerine" vurgu yapıldı.

Putin, "Günümüzün en büyük stratejik zorluklarından biri dijital sahada tarafların karşı karşıya gelme riski" değerlendirmesinde bulundu.

Rus lider, Rusya ile ABD arasında uluslararası bilgi güvenliği konusunda diyalogun normalleştirilmesi gerektiğini söyledi: "Profesyonel diyalog, siyasi farklılıklarımız tarafından tutsak edilmemeli".

ABD'de farklı kurumlar Rusya'nın 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlere müdahale etmeye çalıştığını iddia etti. Raporlarda Rusya'nın bunun özellikler internet üzerinde yanlış bilgiler yayarak yaptığı belirtildi. Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili tartışmalar ABD'de yıllarca devam etti.