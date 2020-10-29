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Koronavirüs

Putin'den toplu aşı açıklaması: Yıl sonunda başlamayı umuyoruz

Rusya Devlet Başkanı, aşıları yurt dışına göndermek için hazır olduklarını da belirtti

29 Ekim 2020 16:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarının etkili olduğunu söylerken, "Toplu aşılamaya yıl sonunda başlamayı umuyoruz" dedi.

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