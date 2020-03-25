Putin'den orduya Koronavirüs'le mücadele tatbikatı çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun gerekli olması durumunda yeni tip Koronavirüs'le mücadeleye hazırlık durumunu arttırmak için tatbikat gerçekleştirilmesi talimatı verdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Putin'in Koronavirüs'le ilgili sorunların çözümü konusunda hazırlık durumunun artırılması amacıyla orduya tatbikat gerçekleştirilmesi talimatında bulunduğunu aktardı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, tatbikatın bugünden itibaren yapılacağını ifade etti. Şoygu’ya göre, büyük çaptaki tatbikat iki aşamadan oluşacak ve cumartesi günü tamamlanacak.

İlk aşamada askeri personelin konuşlandırıldığı bölgelerdeki hastalıkla mücadele faaliyetlerinin sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik birlikler oluşturulacak. İkinci aşama ise sağlık birimlerinin ve Genel Kurmaybaşkanlığı’nın hareketli yedek güçlerinin Koronavirüs'le mücadeleyi hızlıca başlatma becerisini test etmeye yönelik olacak.

Rusya’da kayıtlara göre, Koronavirüs vaka sayısı 658’e çıkmıştı.