Putin'den Gorbaçov'a: Mükemmel prestij ve itibarını hak ediyorsun

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un 91. doğum gününü kutlayarak, "Mükemmel prestij ve itibarını hak ediyorsun" dedi.

Rus lider, Gorbaçov için yayımladığı mesajda, "Uzun ve dolu dolu bir hayat yaşadın. Mükemmel prestij ve itibarını hak ediyorsun" yazdı.

Putin, "Yaptığın çeşitli alanlardaki çalışmalar bugün ihtiyaç duyulan sosyal, eğitim ve yardım projelerine katkı sağlamaya devam ediyor" dedi ve Gorbaçov'un uluslararası iş birliğinin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade etti.

SSCB'de 1985'te yönetime gelen Gorbaçov, 'Perestroyka' (Yeniden yapılanma) ve 'Glasnost' (Saydamlık) politikalarıyla SSCB'de halka daha fazla özgürlükler tanıma adına büyük reformlar yürürlüğe sokmuştu.

Bir grup, Gorbaçov'u reformlarında aceleci davranmakla ve dolaylı olarak SSCB'nin dağılmasına sebep olmakla suçlarken, bir grup insan da Gorbaçov'u Soğuk Savaş'ı sonlandıran isim olarak görüyor.

Son Sovyet lider, 1990'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.