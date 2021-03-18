Putin'den Biden'a: Görüşmeye hazırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Biden ile cuma veya pazartesi günü görüşmeye hazırım" diyerek 2 ülkenin ilişkilerini koruması gerektiği mesajını verdi.

Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a görüşme davetinde bulundu. Putin, "Cuma veya pazartesi günü Biden'la görüşmeye hazırım" dedi ve sözlerine iki ülkenin ilişkilerini koruması gerektiğini ekledi.

Rossiya 24 televizyona konuk olan Putin, "Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın, ya da diyelim ki pazartesi yapmaya hazırım. Amerikan tarafı için uygun herhangi bir zaman bunu yapmaya hazırız. Daha şimdiden Dışişleri Bakanlığı'na ilgili talimatı vereceğim" ifadelerini kullandı.

"Bunu canlı yayında yapacağız"

"Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmek için davet etmek istiyorum, ancak şartım şu ki bunu canlı yayında yapacağız" diyen Vladimir Putin, "Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Biden, ABC News kanalına verdiği mülakatta, "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna "evet düşünüyorum" yanıtını vermişti. Amerikan Başkanı, o röportajda Putin'in "ruhu olmayan" bir insan olduğunu da söylemişti.

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