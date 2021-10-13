Putin'den Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri istihbaratçılarına Afganistan sınırında ortak operasyon önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki teröristlerin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri dahil komşu ülkelerdeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışabileceklerini belirterek, bu ülkelerin istihbaratçılarına Afganistan sınırındaki durumu izlemesi ve ortak operasyonlar düzenlemesi önerisinde bulundu.

Putin, Moskova'da düzenlenen 17. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri İstihbarat ve Güvenlik Kurumları Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Afganistan konusunda değerlendirmelerde bulunan Putin, bu ülkenin topraklarından gelebilecek potansiyel tehditlerin etkisiz hale getirilmesinin BDT'nin güvenliğinin sağlanması için önemli olduğunu vurguladı. Putin, Afganistan'daki olayların Orta Asya, Güney Kafkasya ve diğer bölgeleri çok ciddi etkileyebileceğine dikkati çekti.

Afganistan'daki durumun halihazırda basit olmadığını kaydeden Putin, ABD'nin ülkeden ayrılmasından sonra kendi düzen ve kurallarını belirleyen Taliban'ın yönetime geçtiğini hatırlattı.

"Güvenlik güçleri koordineli çalışmalı"

Afganistan'da DEAŞ terör örgütünden bazı uluslararası terör gruplarının faaliyet gösterdiğini söyleyen Putin, Irak ve Suriye'den silahlı çatışmalardan deneyimli olan militanların bu ülkede toplandığını bildirdi.

Putin, "Bu yüzden teröristlerin doğrudan yayılmalarının başlangıcına kadar, BDT ülkeleri dahil komşu ülkelerdeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışması mümkün. Bu bağlamda Afganistan sınırındaki durumu sürekli izlemek ve militanlara karşı koymaya hazır olmak çok önemlidir. Bunun için gerekirse ortak özel operasyonlar düzenlenmeli, güvenlik güçleri koordineli çalışmalı." ifadesini kullandı.

İstihbarat kurumlarının enformasyon alanında da ülkelerinin güvenliğini sağlaması gerektiğini dile getiren Putin, son yıllarda enformasyon ve global internet ağının dinamik şekilde geliştiğini ve yeni fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.