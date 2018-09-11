Putin: Çin ile askeri ve teknik ilişkilerimizi geliştiriyoruz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile askeri ve teknik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Putin, Rusya’nın Vladivostok kentinde başlayan, Uluslararası Doğu Ekonomik Forumu’nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki ikili ilişkilere ele alındı.

Rusya ve Çin\'in siyaset, güvenlik ve savunma alalarında güvene dayalı bir ilişki geliştirdiğini ifade eden Putin, Çin Devlet Başkanı\'na, \"Rus-Çin ilişkilerinin gelişimine şahsen çok dikkat ettiğinizi biliyorum. Sizinle düzenli iletişim halindeyiz. Rusya’da sizi ağırlamaktan memnun oldum\" dedi.

Bu yıl iki ülke arasındaki ticaret cirosunun 100 milyar dolar olabileceğini belirten Putin, \"Yıllık yüzde 30\'dan fazla büyüme var\" diye konuştu.

Xi de, Pekin ve Moskova\'nın sürekli temas halinde bulunduğunu ifade ederek, \"Sizinle görüş alışverişinde bulunmaya ve yakın koordinasyon içinde olmayı sürdürmeye hazırım\" dedi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Putin, Xi ile askeri ve teknik konuları ele aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Başkanlarımız ve ülkelerimiz arasında büyük dostluğumuz var. Çin ile ilişkilerimizin geliştirilmesi üzerine bir görüşme yaptık. Yalnızca ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi değil, ayrıca askeri ve teknik konularda da ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde mutabık kaldık.\"

İki ülke arasındaki ticaretin zirveye ulaşmasını da değerlendiren Putin, \"Bunlar umut verici gelişmeler ve 10 yıllık program çerçevesinde gelişen anlaşmaların sonuçları\" diye ekledi.