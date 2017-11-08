Putin, Cavit Çağlar'a "Bu kadar fit kalmak için ne yapıyorsun?" diye sormuş

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in nişan verdiği eski siyasetçi ve iş insanı Cavit Çağlar'a, "Bu kadar fit kalmak için ne yapıyorsun?" diye sorduğunu yazdı.

Alçı'nın "Cavit Çağlar, Putin ile ne konuştu?" başlığıyla (8 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Eski siyasetçi ve ünlü işadamı Cavit Çağlar geçtiğimiz hafta sonu Moskova’da Putin’in elinden “Devlet Onur Nişanı” aldı. Bu, öyle eften püften bir nişan değil. İlk kez bir Türk’e verildi. Sebebi ise Çağlar’ın uçak krizinin ardından Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesinde oynadığı roldü. Hakikaten büyük iş yapmıştı o dönem Çağlar. Kendisi anlatmayı sevmez, o nedenle pek konuşmamıştı ama Murat Yetkin krizi bitiren mektup sürecini daha sonra yazmıştı.

Ben de Moskova’daki törenin ayrıntılarının peşine düştüm. O akşam neler yaşandı? Rusya’ya kimlerle gitti? Putin ile ne konuştu?

Cavit Çağlar, Moskova’ya yalnız gitmemiş. Yanında ailesi de varmış. Ancak güvenlik önlemleri çok sıkı tutulduğu için ödül törenine yalnız katılmış.

Kendisine Putin’i sordum. “Büyük bir lider” dedi, “O ve Sayın Cumhurbaşkanı’mız olmasaydı bu kriz aşılamazdı ve 15 Temmuz’un akıbeti çok farklı olabilirdi”. Peki o gece neler konuşmuşlar? Ve nasıl anlaşmışlar?

Putin neyi merak etti?

“Tercüman vardı, Putin’in iyi Almanca bildiği söylenir ama hep sadece Rusça konuşuyor. O akşam da tercüman aracılığıyla tam 12 dakika sohbet ettik. Bana ‘Çok fitsin, ne yapıyorsun böyle kalmak için?’ diye sordu. ‘Yürüyorum’ dedim. Yanımızda füzeleri yapan ve ödül alan Fransız da vardı, o ‘Ben koşuyorum’ deyince ‘O zaman sen de yürü, bak çok işe yarıyor’ diye karşılık verdi. Putin de iyi spor yapar ama pek yürümüyormuş.”

Çağlar’a Putin’e de anlattığı rutinini sordum, “Her sabah 5 buçuk 6’da kalkarım ve 8-10 km yürürüm. İşin sırrı bunu her gün yapmakta. Mesela burada da sabah yürüdüm” dedi.

Cavit Bey, devletle ilgili daha önce de gizli görevler almış deneyimli bir siyasetçi, böyle hassas konularda konuşmayı pek sevmiyor, o nedenle mektup sürecinde de detaylar adım adım ortaya çıkmıştı.

Dostluğu o sabah öğrendim

Çağlar’ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile 1993’e uzanan bir dostluğu var. O dönem Akar dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın özel kalemi, Çağlar ise Çiller’in başbakanlığına kadar Hazine’den sorumlu devlet bakanıydı. Ben bu dostluğu çok ilginç bir şekilde öğrendim. 27 Mart 2016’da Rasim Sabah’ta “Rus uçağını Fethullahçı bir F-16 pilotu düşürdü. F-16 pilotlarının çoğu Fethullahçı ve önümüzdeki YAŞ bunlar atılmak zorunda. Hulusi Akar buna direnirse istifa eder” diye yazınca sabahın erken bir saatinde Cavit Çağlar aramış ve Rasim’e, “Aman Hulusi Paşa’ya vurma, Rusya ile barışmamız için çok önemli bir süreç yürüyor ve Hulusi Paşa’nın bu konuda olağanüstü gayretleri var” demişti.