T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin bu akşam Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacak 

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Aralık (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in bu akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon konuşması yapacağını, tarafların ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ile

07 Aralık 2017 18:49

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Aralık (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in bu akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon konuşması yapacağını, tarafların ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ile ilgili açıklamasının ardından Orta Doğu’daki durumu görüşeceklerini bildirdi. 
Peskov yaptığı açıklamada, “Bu akşam Putin’in Erdoğan ile telefon konuşması yapmasını bekliyoruz. Gerçekten önemli bir konu görüşülecek ve ABD Başkanı’nın büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasına ilişkin açıklamasının ardından Orta Doğu’da oluşan durum masaya yatırılacak “ dedi.
Daha önce Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiğini belirtti ve büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaAralık DHARusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov PutininTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanABD Başkanı Donald Trumpın KudüsOrta DoğudakiPutinin ErdoğanGerçekten

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24