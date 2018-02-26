Putin: Blok zinciri teknolojisine ihtiyacı var

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Şubat (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, \"Rusya’nın blok zinciri teknolojisini ihtiyaç duyduğunu\" ve Rusya’nın çığır açan teknolojinin gelişimi ve adaptasyonundan geri kalmaması gerektiğini söyledi.

Bağımsız haber kanalı Russia Insight’ın yayınladığı videoda, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank Başkanı Herman Gref’le bir araya gelen Putin ülkenin, yasa düzenleyicilerinin ve yerel bankaların blok zinciri teknolojisine adapte olmalarının önemini vurgularken, Bitcoin yatırımcısı ve Putin’in çevirmeni Trace Meyer Putin\'in sözlerini, “Blok zinciri teknolojisine ihtiyacımız var. Taş Devri taşların eksikliği yüzünden değil yeni teknolojilerin ortaya çıkması sebebiyle sona erdi. Bu yarışta geç kalanlar tamamen bu sürecin liderlerine bağlı hale gelecek” olarak çevirdi.

Putin kripto para birimleriyle ilgili Ocak ayında Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamasında, sanal para birimleri ve blok zincirine getirilecek düzenlemelerin, yatırımcıları korumak ve işletmelerin büyümesini kolaylaştırmak adına getirileceğini söylemişti.

Gref, daha önce kripto para birimlerinin küresel finansal sistemin ayrılamaz bir parçası haline geleceğini söylemiş ve Rusya Girişimciler Derneği’nin Kasım 2017’deki toplantısında, “Sanal para birimleri blok zinciri teknolojisinin doğal bir sonucudur. Sanal para birimlerini yasaklayabiliriz veya hoş karşılayabiliriz. Şu an insanları kripto para birimleri hakkında uyarmak oldukça yaygın fakat sanal para birimleri hayatımızın bir parçası” demişti.

Sberbank 2018 Ocak ayında ise, yerel yatırımcıların Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine karşı artan taleplerine karşılık bankanın kendi kripto para ticareti platformu uygulaması başlatabileceğini duyurmuştu. Sberbank\'ın Küresel Piyasalar Direktörü Andrey Shemetov ise, bankanın her türlü ürün ve hizmete stratejik erişimi sağlamayı ve yatırımcıların kripto para birimleri pazarına yatırım yapmalarını desteklediğini söylemişti.