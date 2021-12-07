Putin, Biden ile yapacağı görüşmeyi 'protokol etkinliği' olarak tanımladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeyi 'protokol etkinliği' olarak tanımladı.

Putin, ekonomi ile ilgili konuların ele alındığı bir toplantıda katılımcılara seslenerek, 'derli toplu bir çalışma' yapmaları çağrısında bulundu. Rus lider, "Beni bekleyen bir protokol etkinliği var" açıklamasında bulundu.

Putin-Biden görüşmesinin TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.

"Yeni Omicron varyantı ile ilgili korkuların peşin olduğu anlaşıldı"

Putin, koronavirüsün Omicron adı verilen yeni varyantı ile ilgili korkuların peşin olduklarının anlaşıldığını söyledi.

Rus lider, "Hükümetten ricam, yerli ekonominin uzun vadeli büyümesini engelleyen ana faktörleri analiz etmesi ve hızının artırılması için ek önlemler önermesi. Yüksek ekonomik büyüme temposunu önümüzdeki yıllara taşımak önemli. Bu görevi salgının zor koşullarında, yeni koronavirüs varyantının yayıldığı zor koşullarında çözmeliyiz" dedi ve ekledi:

"(Yeni varyantın) o kadar zararlı olmadığı söyleniyor. Bazı uzmanlar onu 'canlı aşılama' olarak tanımlıyor. Pek aceleci olmayalım. Fakat ne de olsa piyasalarda bir miktar toparlanma oldu. Bu yeni varyant ile ilgili korkuların peşin oldukları anlaşıldı."