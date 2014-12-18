Putin: Bazı konular aramızda kalsın dedim ama Erdoğan sert delikanlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Türkiye ile Rusya arasındaki Türk Akımı projesini gizlemeyi teklif ettiğini belirterek, "Ama Erdoğan sert delikanlı, bunu yapamadı, yapmadı" ifadelerini kullandı.

turkrus.com'un haberine göre, Putin yıllık olağan basın toplantısında Türkiye ilişkileri ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.



Cihan Haber Ajansı muhabiri Fuad Severov'ın sorusu üzerine konuşan Putin, AB'nin yaptırımlara katılması için Türkiye'ye baskı yaptığından haberdar olduğunu belirtip şunları söyledi: "Türkiye’nin ambargoya katılması için baskı konusunda şaşırmadım. Ankara'daki görüşmemiz sırasında Erdoğan'a dedim ki: "Bazı konuları medyanın önünde açıkça söylemeye gerek yok, aramızda kalsın." Ama Erdoğan sert delikanlı (krepki mujik). Bunu yapamadı, yapmadı. (gülerek) Konuşmayı tercih etti. Bu onun tercihi. Bizim gizleyecek şeyimiz yok dedi.

Bizim ortak tarihimizde trajediler de var Atatürk döneminde olduğu gibi yaşanmış çok güzel şeyler de var. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Bölgede bazı sorunlar, Türkiye'nin katılımı olmadan çözülemez."