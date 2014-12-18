T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin: Bazı konular aramızda kalsın dedim ama Erdoğan sert delikanlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlar için Türkiye'ye baskı yaptığından haberdar olduğunu söyledi

18 Aralık 2014 18:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Türkiye ile Rusya arasındaki Türk Akımı projesini gizlemeyi teklif ettiğini belirterek, "Ama Erdoğan sert delikanlı, bunu yapamadı, yapmadı" ifadelerini kullandı.

turkrus.com'un haberine göre, Putin yıllık olağan basın toplantısında Türkiye ilişkileri ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cihan Haber Ajansı muhabiri Fuad Severov'ın sorusu üzerine konuşan Putin, AB'nin yaptırımlara katılması için Türkiye'ye baskı yaptığından haberdar olduğunu belirtip şunları söyledi: "Türkiye’nin ambargoya katılması için baskı konusunda şaşırmadım. Ankara'daki görüşmemiz sırasında Erdoğan'a dedim ki: "Bazı konuları medyanın önünde açıkça söylemeye gerek yok, aramızda kalsın." Ama Erdoğan sert delikanlı (krepki mujik). Bunu yapamadı, yapmadı. (gülerek) Konuşmayı tercih etti. Bu onun tercihi. Bizim gizleyecek şeyimiz yok dedi. 

Bizim ortak tarihimizde trajediler de var Atatürk döneminde olduğu gibi yaşanmış çok güzel şeyler de var. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Bölgede bazı sorunlar, Türkiye'nin katılımı olmadan çözülemez."

 

ETİKETLER

vladimir putintayyip erdoğantürk akımıavrupa birliğiambargo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24