Putin, Batı'yı Ukrayna'da 'gerilimi tırmandırmakla' suçladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Karadeniz'de askeri tatbikatlar yaparak ve Kiev'e silah desteği vererek "Ukrayna'da gerginliği tırmandırdığını" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'na bir konuşma yapan Putin, "Batılı partnerlerimiz Kiev'e ölümcül modern silahlar sağlayarak ve Karadeniz'de provokatif manevralar yaparak durumu daha da gerginleştiriyor" dedi.

"Batı ülkelerinin bombardıman uçakları sınırımızın 20 mil ötesinde uçuyor" diyen Putin, "kırmızı çizgiler" konusundaki açıklamalarının dikkate alınmadığını belirtti.

Putin, son birkaç gündür Karadeniz'deki ABD tatbikatları konusundaki endişelerini dile getiriyordu.

Batı ülkeleri son günlerde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetlerini artırdığını iddia ediyordu. Washington, Moskova'yı eski Sovyet cumhuriyetinde "başka bir ciddi hata yapmaması" konusunda uyarmıştı.