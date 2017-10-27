Putin balistik füze fırlattı

Siyamend Kaçmaz/Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin\'in dün akşam stratejik nükleer güç yönetimi tatbikatlarına katıldığını ve 4 adet balistik füze ateşlendiğini açıkladı.

Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri\'nin uçaklarının, Kuzey ve Pasifik Filosu\'nun işbirliği üzerinde çalışıldı\" ifadesini kullandı.

Peskov, Putin\'in 4 adet balistik füze ateşlediğini belirtti. Plesetsk uzay üssünden \"Topol\" kıtalararası balistik füze fırlatıldı. Aynı zamanda Pasifik Filosu\'nun nükleer denizaltısından 2 adet balistik füze ve Kuzey Filo denizaltısından da bir adet füze fırlatıldı.

Savunma Bakanlığı, tatbikatların başarıyla geçtiğini belirtti.