T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin balistik füze fırlattı

Siyamend Kaçmaz/Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in dün akşam stratejik nükleer güç yönetimi tatbikatlarına katıldığını ve 4 adet balistik füze ateşlendiğini açıkladı

27 Ekim 2017 14:37

Siyamend Kaçmaz/Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin\'in dün akşam stratejik nükleer güç yönetimi tatbikatlarına katıldığını ve 4 adet balistik füze ateşlendiğini açıkladı.

Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri\'nin uçaklarının, Kuzey ve Pasifik Filosu\'nun işbirliği üzerinde çalışıldı\" ifadesini kullandı.

Peskov, Putin\'in 4 adet balistik füze ateşlediğini  belirtti. Plesetsk uzay üssünden \"Topol\" kıtalararası balistik füze fırlatıldı. Aynı zamanda Pasifik Filosu\'nun nükleer denizaltısından 2 adet balistik füze ve Kuzey Filo denizaltısından da bir adet füze fırlatıldı.

Savunma Bakanlığı, tatbikatların başarıyla geçtiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaEkim DHA Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov PutinPeskovHavaUzay KuvvetleriKuzeyPasifik FilosuPeskov PutinPlesetskAynıKuzey FiloSavunma Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24