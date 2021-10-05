Putin, Babalar Günü için kararı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 17 Ekim’in Babalar Günü olarak kutlanmasına karar verdi.

Kremlin’in duyurduğuna göre, Putin ailedeki erkeklere takdiri artırmak için Babalar Günü kutlanmasına karar verdi. Kararın yürürlüğe girmesiyle bu yıl 17 Ekim’de, her ekim ayının üçüncü pazar gününde Babalar Günü kutlanacak.

Rus devlet kanalı Ria Novosti, Telegram hesabından bir dolu bira bardağı paylaşarak haberi verdi.

Rusya’da erkekler için Anavatanın Savunucuları Günü gibi özel günler bulunuyor. Putin’den önceki devlet başkanı Boris Yeltsin de 1998’de kasım ayının son pazar günü kutlanan Anneler Günü’nü yürürlüğe sokmuştu. Rusya’da 8 Mart Kadınlar Günü de resmi tatil olarak belirleniyor.