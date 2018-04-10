T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin, Amerikalı astronotu ödüllendirdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Nisan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında uzay alanında işbirliğinin gelişmesine büyük katkılarından ötürü eski astronot, NASA Başkanı, Charles Bolden’ı Dostluk Ödülü ile ödüllendirdi

10 Nisan 2018 16:52

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Nisan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında uzay alanında işbirliğinin gelişmesine büyük katkılarından ötürü eski astronot, NASA Başkanı, Charles Bolden’ı Dostluk Ödülü ile ödüllendirdi.
Resmi hukuki bilgilerin portalında yayınlanan kararnamede, aynı ödülün başka bir Amerikan vatandaşı – Uluslararası Uzay İstasyonu Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi Danışma Kurulu Başkanı Thomas Stafford’un da aldığı belirtildi.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla, Rus aktörler Elizaveta Boyarskaya ve Danila Kozlovskiy’e, “Rusya’nın Onursal Sanatçısı” ünvanı verildı. Ayrıca, aktris Svetlana Nemolyayeva’nın, Rusya Devlet Başkanı’ndan, onur belgesi aldığı duyuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaNisan DHADevlet Başkanı Vladimir PutinNASA Başkanı Charles Boldenı DostlukResmiAmerikanUluslararası UzayHavacılıkUzayDanışma Kurulu Başkanı Thomas StaffordunDahaRusya Devlet Başkanı Vladimir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24