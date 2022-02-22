Putin: Amacımız Rus İmparatorluğu'nu diriltmek değil

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın egemenliğini sorgulayıp topraklarına asker gönderdikten bir gün sonra "niyetlerinin Rus İmparatorluğu'nu tekrar canlandırmak olmadığını" söyledi.

Kremlin'de Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile bir araya gelen Putin, "Rusya imparatorluğunu, imparatorluk sınırlarına dönerek tekrar kurmak istiyor' söylentilerini bekliyorduk. Ancak bu gerçekle kesinlikle örtüşmüyor" dedi.

Salı günü yaptığı açıklamalarda Rusya'nın SSCB'nin çöküşünden sonra "yeni jeopolitik gerçeklikleri kabullendiğini" ve tüm eski Sovyet cumhuriyetleriyle işbirliği halinde olduğunu söylerken, Ukrayna'nın bir istisna olduğunu ifade etti. Putin, buna gerekçe olarak "Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmak için üçüncü ülkeleri kullanmasını" gösterdi.

2014'teki Batı yanlısı devrimi kast eden Putin, "Maalesef Ukrayna'daki darbeden sonra Ukrayna'yla diğer ülkelerle olduğu seviyede ve kalitede temaslar görmedik" dedi.

Putin, dün Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmesinden sonra Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı yapıları 'bağımsız devletler' olarak tanıdı. Putin, kararını açıkladığı konuşmada Ukrayna'nın egemenliğini sorguladı ve modern Ukrayna'nın Bolşevik Rusya tarafından yaratıldığını belirtti.