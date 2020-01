Putin açıkladı; Türk firmalara iş vizesi kalkıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Irak ve Suriye'nin parçalanmasına tahammülleri olmadığını vurgularken Putin, "Türk firmalarına iş vizesi yasağı kaldırılacak" dedi.

Basın toplantısında ilk olarak konuşan Putin konuştu, "Geleceğe dönük hedefler, planlar belirlediklerini" ifade etti.

Ortak yatırım fonu

"Türkiye en önemli partnerlerimizden bir tanesi. Rusya ve Türkiye çok yönlü ortaklık yoluna geri döndü. Rusya Türkiye'yi en önemli ortaklarından biri olarak görüyor ve siyasal diyalogu en üst düzeyde geliştirmek istiyor," diyen Putin, yeni ortak yatırım fonu kurulduğunu söyledi.

Akkuyu projesi

Akkuyu projesi devam ettiğini belirten Putin ayrıca, iki ülke ticaretin milli para birimlerinin kullanılması konusunu görüştüklerini belirtti. Gelecek ÜDİK toplantısını İstanbul'da yapacaklarını söyleyen Rusya Devlet Başkanı, davet için teşekkür etti.

Rusya ile normalleşme süreci

Erdoğan da iki ülke arasında komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi amaçladıklarını, yeni işbirliği alanları tesis ederek münasebetleri geliştirdiklerini belirtti. "Köklü ve özel ilişkilerimizi geliştirmede kararlıyız. Maalesef 2015 yılı sonunda bizler derinden yaralayan bir hadise sebebiyle çok zaman kaybedildiğini" ifade eden Erdoğan, iki ülke ilişkilerini normalleştirme konusunda önemli aşamalar kaydettiklerini vurguladı.

100 milyar dolarlık ticaret hedefi

"Ancak bu şekilde 100 milyar dolarlık hedefe ulaşabiliriz. Son olaylardan sonra 17 milyar dolara kadar. Turizm alanında rekora imza atmak istiyoruz" diyen Erdoğan, Rus turistleri Türkiye'ye davet etti.

"Milli paralarla ticaretin artırılmasına büyük önem veriyoruz" diyen Erdoğan, Rus vatandaşlarının Türkiye'de rubleyle, Türkiye vatandaşlarının da Rusya'da Türk Lirası'yla ticaret yapabilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Suriye ve Karabağ konusu

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bugün imzaladığımız anlaşmalarla güçlü bir irade ortaya koyduk. Türk- Rus Ortak Yatırım Fonu'nun 1 milyar dolar sermaye ile kurulması atılmış ciddi bir adımdır. Suriye konusu üzerinden hassasiyetle durduk. Karadeniz Ekonomik İşbirliği üzerinde hassasiyetle durduk. Karabağ konusu üzerinde durduk."

"Astana süreci başarılı geçti"

Suriye'de ateşkesin sağlanmasını Astana'da sağladıklarını belirten Erdoğan, Astana sürecinin başarılı geçtiğini ifade etti.

"Bütün konularda hemfikir olmasak da iletişim kanallarını açık tuttuk, tutmaya devam edeceğiz," diyen Erdoğan "Terör örgütlerinin ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Her konuda hemfikir olmasak da, iletişim kanallarını açık tuttuk, tutmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

"Menbiç için koalisyonla işbirliği istiyoruz"

Türkiye ve Rusya'nın Suriye için istihbarat paylaşımıyla ilgili soruyu yanıtlayan Putin, bu paylaşım sayesinde ateşkesin sağlandığını belirtti ve "İstihbarat birimlerinin işbirliğini takdir ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunun altını çizen Erdoğan, "Irak ve Suriye'nin parçalanmasına tahammülleri olmadığını vurguladı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'dan sonraki hedef olan Menbiç'le ilgili de konuşan Erdoğan, bu konuda "Koalisyon güçleriyle işbirliği istiyoruz" dedi.

Soru cevap kısmı

Soru: Suriye konusunda nasıl bir değerlendirmede bulundunuz? PYD konusundaki hassasiyetini dile getiriyor. İstihbarat paylaşımı hangi kapsamda olacak

Putin: Türkiye ve Rusya arasında varılan işbirliği seviyesini takdir ediyoruz. Özellikle İranlı dostlarımızın katkısıyla birlikte Suriye'de ateşkesin sağlanmasını başardık. İlk defa Astana'da taraflar arasında diyalog oluştu. Bu bizim çalışmamızın net sonucu. Rusya olarak her türlü terör eylemini kınıyoruz. Bu örgütlerin amacı ne olursa olsun ilkesel pozisyonumuz. Bu konuda değişme olmaz. Türkiye ile terörle mücadele alanında birlikte çalışıyoruz. Bölgede durumun ne kadar zor olduğunun farkındayız. Bu da bizi endişelendiren konu. Göç akınları endişe verici unsur. Türkiye de etkileniyor. Birleşmiş Milletler toplantısında dediğim gibi çabalarımızı ortaklaştırmak istiyoruz

Erdoğan: Özellikle gerek Türkiye gerekse Rusya olarak Suriye'de attığımız adımlarda askeri her türlü işbirliğini yapıyoruz. Gerek Genelkurmay Başkanlarımız gerek Dışişleri ve İstihbaratın yoğun işbirliği var. Bu olay artık terörü de aşmış vaziyette. Terör örgütleriyle yaptığımız mücadele başta DEAŞ olmak üzere, PYD, YPG, FETÖ, El Nusra aklınıza hangisi gelirse hepsiyle mücadele kararlılığındayız. O bölgede yaşayanların huzurundan biz sorumluyuz. Bunun bilinci içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında aramızda da yemekte konuştuk. İstanbul'da 11.30 civarında Eczacıbaşına ait helikopterin Büyükçekmece bölgesindeki kuleye çarpmak suretiyle 2 pilot ve 5 yolcu rahmetli oldular. Bunu ifade ederek ailelerine başsağlığı diliyorum"

“Tahammülümüz yok”

Putin: İlişkilerimizin niteliğine bakılırsa perspektiflerle ilgili şunu söylememiz gerekiyor. Oradaki durum kolay değil. Birçok çelişki var. Bunun için ben temkinli ve iyimser olmak istiyorum. Son derece ciddi ağır başlı oyuncuları da sürece katmaya çalışıyoruz. Bunların arasında ABD de var. Ateşkes ilan edildi ve siyasi müzakerelere geçişi sağladık. Bu süreci devam ettirmek niyetindeyiz. Suriye ve diğer ülkelerde bölge toprak bütünlüğü ilkesinin korunması ve bu anlamda Suriye'nin toprak bütünlüğü de vazgeçilmez bir unsur.

Erdoğan: Gerek Suriye gerek Irak her iki ülkenin de toprak bütünlüğü temel hedefimizdir. Buraların parçalanmasına tahammülümüz yoktur. Her iki ülkeyle geniş bağlarımız var. Son dönemdeki gelişmeler yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli topraklarımızda. Yaklaşık 300 bin Iraklı topraklarımızda. Yaptığımız harcamalar 25 milyar doları aştı. Bunları yeterli bulmuyoruz. Bu insanlar sürekli tehdit altında. Astana ile ateşkes sürecine girildi ve Halep'te göç hadisesi oldu. Türkiye ve Rusya'nın işbirliği ile İdlib'e taşındılar. Aynı tehlikenin orada zaman zaman sürüyor olması bizleri düşündürmekte. Ama tek dileğimiz şu an terör örgütlerinin değil kendi halkının bölgelere yerleşmesi. Rakka DEAŞ'ın en çok örgütlendiği yerdir. 3 bin civarı DEAŞ'lının orada olduğu bilgisi var. Irak'ta da koalisyon güçleri ile DEAŞ'a karşı başta Musul olmak üzere yoğun bir çalışma devam etmekte. Her geçen gün DEAŞ gücünü kaybetmekte."

Putin: İş vizesi konusunda yasaklama kaldırılacak

Soru: Rusya'da halen Türk iş gücü kabul edilmesi yasağı devam ediyor. Türk şirketlerinin çalışmasıyla ilgili kısıtlama var. Ne zaman kaldırılacak?

Putin: Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyu gündeme getirdi. Özellikle Türkiye müteahhit şirketlerine ilişkin konuları gündeme getirdi. Biz bugün sayın cumhurbaşkanı ile şu kararı aldık. İş vizesi konusu bu yasaklama kaldırılacaktır. Bu konuda mutabık kaldık. Türkiye'ye turist akımı Türkiye'ye ekonomi konusunda önemli. Ruslar için de hayatımızın parçası oldu. Son yıllarda milyonlarca Rus vatandaşı tatil yaptı Türkiye'de. Ben de şahsım olarak Moskova'da çalışmadığım zamanlar tatil yaptım. En sıcak duygularım devam ediyor. Turizm akışının kısıtlamasına neden olan hususlara geri dönmek istemiyoruz. Türk milleti terör eylemlerinden zarar görüyor. Türk halkının acılarını paylaşıyoruz ve her türlü terör eylemlerini kınıyoruz. Aynı zamanda görüyoruz ki Türk makamları turistlerin güvenliğinin sağlanması konusunda tedbir alıyor. Türk arkadaşlarımız aynı şekilde aynı tedbirleri almaya devam edecek

Erdoğan: Gerek Türk işadamlarının Rusya'da aynen eski heyecanlarıyla işe başlama konusunda önlerinin açılacağı konusundaki müjde sebebiyle. Gerekse turizm noktasında Rusya ve dünyanın neresinden gelirse gelsin her turist bizim için kendi vatandaşımızın can güvenliği ile aynıdır. Her türlü tedbiri almak suretiyle gelen turistleri en iyi şekilde, halkımızın da misafirperverlik anlayışıyla ağırlamak bizim karakterimizdedir. Son dönemlerde Rusya neredeyse turizmde birinci sıraya çıkan Rusya halkıydı. Temenni ediyorum ki yeniden bu ivmeyi yakalarız"