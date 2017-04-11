Putin: ABD'nin iddiaları Irak'ı andırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'ye yönelik füze saldırıları planladığını ve öncesinde geçen haftakine benzer kimyasal saldırılar düzenlenebileceğini ileri sürdü.

Moskova'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Putin, "Başkent Şam'ın güney mahalleleri dahil Suriye'nin başka bölgelerinde benzer provokasyonların hazırlığının yapıldığı yönünde elimizde bilgiler var" dedi.

Geçen hafta İdlib vilayetindeki Han Şeyhun'da 87 kişinin ölümüne yol açan zehirli gaz saldırısının rejim karşıtlarının provokasyonu olduğunu savunan Putin, planlanan benzer saldırılarla Suriye hükümetine kimyasal silah kullandığı suçlamaları yöneltileceğini belirtti.

"2003'teki Irak saldırısını hatırlatıyor"

Putin, ABD'nin füze saldırısının 2003 yılında Irak'a yönelik Amerikan saldırısı öncesindeki suçlamaları andırdığını belirterek, "Tüm bunlar bana 2003'te yaşananları hatırlatıyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcileri Irak'ta bulduklarını söyledikleri kimyasal silahları gösteriyorlardı. Bunları gördük" diye konuştu.

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgale gerekçe gösterdiği kimyasal silahların varlığı hala kanıtlanamadı. Putin, ABD'nin geçen haftaki füze saldırısına destek veren bazı Batılı ülkelerin bu tavrının arkasında Başkan Donald Trump ile ilişkileri geliştirme düşüncesinin yattığını söyledi.

Uluslararası uzmanlara davet

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de geçen haftaki zehirli gaz vakasının incelenmesi için BM'ye başvuracaklarını da açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Suriye hükümetinin kimyasal silah izleri bulunup bulunmadığının araştırılması için askeri üssü uluslararası uzmanlara açmaya hazır olduğu bildirildi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, uluslararası uzmanların güvenliğinin Rusya tarafından sağlanacağını belirtti.

Suriye'nin İdlib vilayetindeki Han Şeyhun'da zehirli gazdan dolayı 87 kişinin ölümünün ardından ABD'nin Akdeniz'deki destroyerlerinden fırlatılan Tomahawk füzeleriyle Suriye'nin El Şayrat hava üssü vurulmuştu. ABD ve Batılı ülkeler Suriye rejiminin Han Şeyhun'da kimyasal silah saldırısı düzenlediğini savunurken Rusya ve Suriye rejimi, kimyasal silahların muhaliflere ait olduğunu iddia etmişti.

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dpa,AP / BK, EC