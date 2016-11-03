Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li aktör Steven Seagal'a Rus vatandaşlığı verdi.

Putin, 1990'larda çevirdiği aksiyon filmleriyle tanınan, Uzak Doğu sporları ustası aktöre Rus vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladı.

Seagal 'dünyanın en büyük liderlerinden biri' olarak nitelendirdiği Putin ile yakın arkadaş.

Putin'in sözcüsü, Seagal'ın Rusya'ya karşı beslediği sıcak duygularla tanındığını ve ünlü bir aktör de olması nedeniyle Rus vatandaşlığı verildiğini söyledi.

Seagal'ın 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ile ilgili yorumu "çok makul bir hareket" olmuştu.

Aynı zamanda gitarist de olan Seagal aynı yıl Kırım'da bir konser vermişti.

Putin'in üç yıl önce de Seagal'ın Rusya'nın California ve Arizona'daki fahri konsolosu olmasını önerdiği belirtilmişti.

Anneannesi Rusya'nın uzakdoğusundaki Vladivostok'tan olan Seagal, son yıllarda Rusya'yı sık sık ziyaret etmişti.

Seagal, ziyaretlerinin biri sırasında yılın birkaç ayını ülkede geçirmek istediğini söylemişti.

Seagal'dan önce Fransız aktör Gerard Depardieu ile ABD'li Uzak Doğu sporları dövüşçüsü Jeff Monson, boksör Roy Jones ve snowboard sporcusu Vic Wild Rus vatandaşığı almıştı.

Seagal daha önce de Belgrad'da bir Uzak Doğu sporları okulu açmayı önerdikten sonra Sırbistan vatandaşı da olmuştu.