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Dünya
Deutsche Welle

Putin: ABD ile Suriye konusunda anlaşabiliriz

Putin ve Erdoğan'ın zirve öncesinde 3 Eylül Cumartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor

02 Eylül 2016 22:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye konusunda ABD ile anlaşma sağlamalarının ihtimal dışı olmadığını söyledi. Putin, Türkiye ile de Suriye’deki çıkarlarını uyumlu hale getirdiklerini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bloomberg ajansıyla yaptığı açıklamada, Suriye'deki mevcut duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Putin, “Yavaş yavaş doğru yöne doğru bir hareketlenme yaşıyoruz. Yakın bir gelecekte bir uzlaşmaya varacağımızı ve bunu uluslararası topluma sunabileceğimizi ihtimal dışı görmüyorum. Görüşmeler zorlu ancak devam ediyor“ ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Suriye savaşına yönelik çözüm arayışı çabalarında, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin “sabrı ve kararlılığından” övgü ile söz etti. Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Suriye krizi ile ilgili tarafların görüşmeleri devam ediyor.

Putin, Türkiye ile Rusya ilişkilerine de değinerek iki ülkenin Suriye'deki çıkarlarını gittikçe daha fazla birlikte hayata geçirdiklerini kaydetti. Ankara ile Moskova'nın bölgenin sorunları üzerinde görüş birliği sağlamasının her iki tarafın da çıkarına olduğuna işaret eden Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke ilişkilerini tam olarak yeniden tesis etme konusunda son derece istekli olduğunu gördüğünü de ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarını, Çin'de G20 üyesi ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirveye iki gün kala yaptı. Putin ve Erdoğan'ın zirve öncesinde 3 Eylül Cumartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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