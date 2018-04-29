Putin 4 saat boyunca Ruslardan gelen 73 soruyu yanıtladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel soru-cevap programı kapsamında 15. kez canlı yayında Rus vatandaşların sorularını yanıtladı.

Vladimir Putin, ABD'yle ilişkilerden Suriye'ye oradan özel hayatına kadar birçok soruya cevap verdi.

ABD'de görevden alınan ve Donald Trump'ın Rusya soruşturmasını düşürme isteğini kabul etmediği için kendisini işten çıkardığını savunan eski FBI Başkanı Comey'yle ilgili bir soruya Putin espriyle cevap verdi.

Rus lider, 'Comey'ye sığınma hakkı vermeye hazır olduğunu' söyledi.

BBC muhabirinin Rus muhalif Alexei Nalavny'nin haftaiçinde gözaltına alınmasıyla ilgili sorusuna cevabında Putin, BBC'nin Rusya'daki muhalefeti desteklediğini belirtti.

Protesto gösterilerinin demokrasinin bir parçası olduğunu aktaran Putin bununla birlikte gösterilerin yasalara uygun olması ve provokasyon içermemesi gerektiğini söyledi.

Genelde özel hayatıyla ilgili konuşmayan Putin, programda ilk kez torunları olduğunu söyledi ve onları normal bir şekilde büyümeleri için kamuoyundan uzak tuttuğunu belirtti.

'Hedefimiz Suriye ordusunu güçlendirmek'

Rus lider Suriye'yle ilgili yakın gelecekteki hedeflerinin ise asıl olarak Suriye ordusunu güçlendirmek olduğunu söyledi.

Programda Putin'e bazı ilginç sorular da yöneltildi.

Rus lider, Bugüne kadar tuttuğunuz en büyük balıkla ilgili soruya, "20 kiloydu ama bazıları hala kaç kilo olduğundan şüphe duyuyor" cevabını verdi.

Puytin, "Zaman makinası olsaydı ne zamana giderdiniz?" sorusuna ise zaman içinde hiçbir şeyi değiştirmek istemeyeceğini söyledi ve ekledi:

"Ancak St. Peterburg'un kuruluşu ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın nasıl kazanıldığını gözlemlemiş olmak isterdim."