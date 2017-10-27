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Dünya

Putin, 4 balistik füze fırlattı

Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer kapasiteli balistik füzelerin ateşlendiği tatbikata katıldı

27 Ekim 2017 18:33

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin yer aldığı bir tatbikat gerçekleştirildiğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tatbikat kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 balistik füze fırlattığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, dün ordunun stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazırlık durumunu test etmeye yönelik bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Pasifik Filosu'nda görev yapan nükleer denizaltı mürettebatı, stratejik ve uzun menzilli bombardıman uçakları yer aldı.

Sputnik’in haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tatbikatlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığını ve 4 balistik füze fırlattığını belirtti.

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